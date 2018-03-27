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11:19   27 Марта 2018
Россия
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В пожаре в ТЦ в Кемерове погиб 41 ребенок

В пожаре в ТЦ в Кемерове погиб 41 ребенок

В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Об этом стало известно из списков погибших, вывешенных в организованном штабе.

Всего погибли 64 человека, из них 41 детей. Инициативная группа посетила морг и хладокомбинат, подтвердив достоверность информации. 

«Если судить по размерам, то около 20 взрослых, остальные дети», — заявили члены группы. Отмечается, что осмотрены все помещения морга и хладокомбината. Во время осмотра последнего не въехал и не выехал ни один грузовик.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чп #кемерово #общество #погибшие в пожаре в кемерово
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