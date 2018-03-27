В пожаре в ТЦ в Кемерове погиб 41 ребенок

В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Об этом стало известно из списков погибших, вывешенных в организованном штабе.

Всего погибли 64 человека, из них 41 детей. Инициативная группа посетила морг и хладокомбинат, подтвердив достоверность информации.