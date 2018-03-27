Названы пять сильнейших армий мира будущего

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о самых сильных армиях, которые появятся в мире к 2030 году. По мнению журналиста Роберта Фарли, мощные ВС будут у России, Индии, Китая, США и Франции.

По оценке эксперта, американские вооруженные силы являются неким «золотым стандартом», поскольку армия США имеет солидный опыт военных операций и внушительный бюджет. В Европе только у Франции останутся серьезные ВС. Китай и Индия, по его мнению, уже сейчас обладают почти всеми типами вооружений. К 2030 году их характеристики только улучшатся.

Что касается российской армии, то, по словам Фарли, она в последние годы получала серьезное финансирование. Теперь вооруженные силы РФ «пугают соседей размерами и выучкой». Эксперт отметил, что возможной проблемой для армии страны в будущем станет доступ к технологиям.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию о новейших системах вооружения страны, в частности, о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и гиперзвуковом комплексе «Кинжал».