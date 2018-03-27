Стартовали испытания противоперегрузочного костюма для летчиков Су-57

В России начались испытания противоперегрузочного костюма (ППК) для летчиков Су-57. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главного конструктора НПП «Звезда» Сергея Позднякова.

Организация передала в компанию «Сухой» пять комплектов ППК, которые находятся на этапе летной оценки. Поздняков отметил, что о полученных данных говорить еще рано.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Самолет способен уничтожать наземные, наводные и воздушные цели. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, Дальний Восток.