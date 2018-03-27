Кадровые перестановки возможны только после устанавления виновных в кемеровском ЧП — Путин

Путин заверил кемеровчан, что следствие восстановит всю цепочку из-за которой произошла трагедия, после этого можно будет говорить о каких-либо кадровых решениях.

Во время встречи президента с местными жителями в холле кемеровского морга, российскому лидеру задали вопрос об отставке губернатора Амана Тулеева, который руководит в регионе.

Глава РФ пообещал, что следствие выяснит все детали происшествия и только после этого можно будет принять четкое решение. Он пообещал, что следствие выяснит все детали происшествия и только после этого можно будет принять четкое решение. По словам Путина, такие решения нельзя принимать на камеры ради «красного словца», ведь погибли люди и их дети.

Президент обратился к жителям с просьбой отказаться от преждевременного выдвижения виновных, он напомнил, что для этого есть следствие, которое устанавливает истину.

Путин сообщил населению, что работа следствия затронет все этапы существования комплекса от регистрации здания, до охранника, который не нажал кнопку тревоги. Также он отметил, что подобных комплексов в стране много и со всеми будут разбираться.

Глава государства пообещал, что отвечать будут все причастные и нарушители, он заметил, что правительство не намерено чего-то скрывать или кого-то прикрывать. Все версии будут отработаны, резюмировал Путин.