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11:07   27 Марта 2018
Россия
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Кадровые перестановки возможны только после устанавления виновных в кемеровском ЧП — Путин

Кадровые перестановки возможны только после устанавления виновных в кемеровском ЧП — Путин

Путин заверил кемеровчан, что следствие восстановит всю цепочку из-за которой произошла трагедия, после этого можно будет говорить о каких-либо кадровых решениях. 

Во время встречи президента с местными жителями в холле кемеровского морга, российскому лидеру задали вопрос об отставке губернатора Амана Тулеева, который руководит в регионе.

Глава РФ пообещал, что следствие выяснит все детали происшествия и только после этого можно будет принять четкое решение. Он пообещал, что следствие выяснит все детали происшествия и только после этого можно будет принять четкое решение. По словам Путина, такие решения нельзя принимать на камеры ради «красного словца», ведь погибли люди и их дети.  

Президент обратился к жителям с просьбой отказаться от преждевременного выдвижения виновных, он напомнил, что для этого есть следствие, которое устанавливает истину.

Кадровые перестановки возможны только после устанавления виновных в кемеровском ЧП — Путин

Путин сообщил населению, что работа следствия затронет все этапы существования комплекса от регистрации здания, до охранника, который не нажал кнопку тревоги. Также он отметил, что подобных комплексов в стране много и со всеми будут разбираться.

Глава государства пообещал, что отвечать будут все причастные и нарушители, он заметил, что правительство не намерено чего-то скрывать или кого-то прикрывать. Все версии будут отработаны, резюмировал Путин.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #пожар #следствие #политика #чп #кемерово #зимняя вишня
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