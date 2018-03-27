МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

МЧС России сообщило, что во время пожара в торговом центре в Кемерове пожарных вызвали слишком поздно. Отмечается, что к их прибытию огонь бушевал в кинозалах и в контактном зоопарке. Третий этаж был сильно задымлен. Пожарные прибыли на место ЧС в 12.15.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел серьезный пожар. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети. Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, чтобы провести совещание по ликвидации последствий пожара.