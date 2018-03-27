Путин раскритиковал мэра Кемерова

Президент РФ Владимир Путин посетил Кемеро, где провел совещание в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

Российский лидер возмутился отсутствием проверок здания в течение двух лет. Здание ввели в эксплуатацию в 2014 году.

Мэр Кемерова Илья Середюк заявил, что не занимал пост главы города на момент введения ТЦ в эксплуатацию. Также он признал, что проверок не было с 2016 года.

«Два года не проводились проверки», — возмутился Путин.

Пожар в ТЦ начался в воскресенье, 25 марта. В инциденте погибли 64 человека. Эту информацию подтвердила инициативная группа граждан, посетившая морг и хладокомбинат.