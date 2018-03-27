Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на международной конференции в Ташкенте по вопросу Афганистана.

Министр заявил, что использование силовых методов не поможет установить мир в Афганистане. Он подчеркнул, что исключительно диалог между правительством страны и движением талибов (террористическая организация, запрещена территории РФ — прим.ред.) поможет решению конфликта и достижению мира.

Лавров сообщил о готовности РФ расширять сотрудничество с союзниками в данном регионе. Он сказал, что Кремль положительно реагирует на возрастающее понимание значительности решения афганского вопроса на региональном уровне.