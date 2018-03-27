Мы в соц.сетях:
МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова
Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

 В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России
Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

 Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте
МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова
Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

 В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России
Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

 Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте
10:32   27 Марта 2018
Ближнее зарубежье
44

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на международной конференции в Ташкенте по вопросу Афганистана.

Министр заявил, что использование силовых методов не поможет установить мир в Афганистане. Он подчеркнул, что исключительно диалог между правительством страны и движением талибов (террористическая организация, запрещена территории РФ — прим.ред.) поможет решению конфликта и достижению мира. 

Лавров сообщил о готовности РФ расширять сотрудничество с союзниками в данном регионе. Он сказал, что Кремль положительно реагирует на возрастающее понимание значительности решения афганского вопроса на региональном уровне.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #лавров #политика #афганистан #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
152
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
13327
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
82
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
150
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин