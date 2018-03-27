Бастрыкин считает короткое замыкание причиной пожара в кемеровском ТЦ

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной пожара, который произошел в воскресенье в кемеровском торговом центре, является короткое замыкание. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.

Бастрыкин добавил, что причиной могло стать самовозгорание электрики, которую замкнуло. Еще одна версия, но менее вероятная — применение открытого огня. По словам главы СК, точная причина будет установлена после ряда экспертиз.