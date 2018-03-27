Инициативная группа граждан проверила морг и хладокомбинат Кемерово

Инициативная группа граждан, сформированная из участников митинга в Кемерове, проверила местный морг и хладокомбинат.

В морге найдена 64 тела, на хладокомбинате ничего не обнаружено, передает корреспондент Федерального агенства новостей. Ранее появлялась неподтвержденная информация о якобы сотнях тел.

Ранее Кемерово посетил президент РФ Владимир Путин. На встрече с инициативной группой граждан российский лидер призвал не доверять непроверенной информации, публикуемой в социальных сетях, и не ставить под сомнение официальные данные. Политик отметил, что расследованием инцидента руководит глава СК РФ и все виновные в произошедшем будут наказаны.