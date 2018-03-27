Российские космонавты испытают новые скафандры в открытом космосе

Главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что в августе российские космонавты будут переодеты в новые скафандры «Орлан-МКС» для работы в открытом космосе. На МКС их доставит очередной грузовой корабль.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Позднякова, скафандры проходят сейчас последнее тестирование, после которого летом их отправят на МКС. Сейчас у космонавтов есть один скафандр нового поколения «Орлан-МКС». Также Поздняков заявил, что космонавты уже два раза выходили в скафандре в открытый космос. Нареканий он не вызвал.