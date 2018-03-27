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МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

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 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова
Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

 В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России
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10:12   27 Марта 2018
Россия
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Российские космонавты испытают новые скафандры в открытом космосе

Российские космонавты испытают новые скафандры в открытом космосе

Главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что в августе российские космонавты будут переодеты в новые скафандры «Орлан-МКС» для работы в открытом космосе. На МКС их доставит очередной грузовой корабль.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Позднякова, скафандры проходят сейчас последнее тестирование, после которого летом их отправят на МКС. Сейчас у космонавтов есть один скафандр нового поколения «Орлан-МКС». Также Поздняков заявил, что космонавты уже два раза выходили в скафандре в открытый космос. Нареканий он не вызвал. 

Автор: Виктория Разумовская
#космос #мкс #поздняков #скафандры #орлан-мкс
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