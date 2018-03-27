Мы в соц.сетях:
МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова
Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

 В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России
Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

 Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте
МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

 Путин раскритиковал мэра Кемерова

Путин раскритиковал мэра Кемерова
Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

Конфликт в Афганистане невозможно разрешить силовым путем — Лавров

 В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России
Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

Могерини провела встречу с президентом Узбекистана

 Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте
10:16   27 Марта 2018
Россия
47

Собственники ТРЦ «Зимняя вишня» должны появиться и участвовать в расследовании — Путин 

Собственники ТРЦ «Зимняя вишня» должны появиться и участвовать в расследовании — Путин 

Президент РФ Владимир Путин призвал собственников помещений кемеровского комплекса принять участие в расследовании причин происшествия. Путин подчеркнул, что ответственность за безопасность лежит на органах власти.

На совещании в Кемерове глава государства заявил, что в причине пожара на территории развлекательного центра необходимо тщательно разобраться. По его словам, собственники помещения должны выйти на связь и сотрудничать с работой следствия .

Путин добавил, что контроль, организация и обеспечение безопасности лежит на плечах государственных органах, а не на собственниках, которые просто сдают свои помещения. Он отметил, что в конкретном случае ответственными за обеспечение безопасности выступают городские органы.

Информацию о том, как помочь пострадавшим в кемеровском пожаре можно получить здесь.

Автор: Екатерина Розина
#россия #пожар #политика #чп #кемерово #общество #зимняя вишня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
152
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
13327
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
82
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
150
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин