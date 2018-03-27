Собственники ТРЦ «Зимняя вишня» должны появиться и участвовать в расследовании — Путин 

Президент РФ Владимир Путин призвал собственников помещений кемеровского комплекса принять участие в расследовании причин происшествия. Путин подчеркнул, что ответственность за безопасность лежит на органах власти.

На совещании в Кемерове глава государства заявил, что в причине пожара на территории развлекательного центра необходимо тщательно разобраться. По его словам, собственники помещения должны выйти на связь и сотрудничать с работой следствия .

Путин добавил, что контроль, организация и обеспечение безопасности лежит на плечах государственных органах, а не на собственниках, которые просто сдают свои помещения. Он отметил, что в конкретном случае ответственными за обеспечение безопасности выступают городские органы.

Информацию о том, как помочь пострадавшим в кемеровском пожаре можно получить здесь.