Путин считает нормальной работу детских комнат в ТЦ, но дети должны находиться «в надежных руках»

Глава государства Владимир Путин заявил, что детские комнаты могут работать в торговых центрах, однако их безопасность должна быть на максимальном уровне. По его словам, это нормальная практика, когда люди ходят в торговый центр за покупками и оставляют детей «в надежных руках, при нормальной организации и обеспечении безопасности».

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин также заявил, что взрослые ходят в торговые центры за вещами, а детей передают под ответственность «непонятно каких лиц». В ответ на это Путин сказал, что это нормально при условии, если все верно организовано.