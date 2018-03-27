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9:55   27 Марта 2018
Россия
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Путин считает нормальной работу детских комнат в ТЦ, но дети должны находиться «в надежных руках»

Путин считает нормальной работу детских комнат в ТЦ, но дети должны находиться «в надежных руках»

Глава государства Владимир Путин заявил, что детские комнаты могут работать в торговых центрах, однако их безопасность должна быть на максимальном уровне. По его словам, это нормальная практика, когда люди ходят в торговый центр за покупками и оставляют детей «в надежных руках, при нормальной организации и обеспечении безопасности».

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин также заявил, что взрослые ходят в торговые центры за вещами, а детей передают под ответственность «непонятно каких лиц». В ответ на это Путин сказал, что это нормально при условии, если все верно организовано.

Автор: Виктория Разумовская
#путин #тц #быстрыкин #детские комнаты
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