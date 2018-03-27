Путин провел встречу с инициативной группой граждан в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин накануне прибыл в Кемерово в связи с трагедией в местном ТЦ.

Глава государства провел незапланированное заседание с инициативной группой местных жителей. Граждане заявили о недовольстве ходом расследования инцидента. Путин призвал не ставить под сомнение официальных данные о погибших в пожаре в ТЦ и подчеркнул, что виновных накажут.

У здания кемеровской администрации собрались несколько тысяч человек. Глава города Илья Середюк и инициативная группа граждан из 15 человек направились в морг для сверки списков погибших.

Путин изменил планы и посетил здание судмедэкспертизы, где и встретился с группой граждан. В беседе с мэром глава государства спросил, как было принято решение по зданию. ТЦ ввели в эксплуатацию в 214 году, ответил Середюк, но последняя проверка проводилась в 2016 году. В ответ на это Путин возмутился отсутствием проверок в течение двух лет.

«Виновные будут наказаны», — заверил президент. Политик уточнил, что следствием руководит глава СК РФ. Российский лидер призвал не верить недостоверной информации, распространяемой в социальных сетях.

Видео публикует канал «Россия 24».