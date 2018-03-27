Около 400 человек за сутки сдали кровь для пострадавших в ТЦ в Кемерове

Более 400 человек обратились в Кемеровский областной центр крови в течение 24 часов после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

По информации центра, принят 241 донор. Законсервировано 123 литра крови. Очередь на процедуру по сдаче крови для ее сохранности расписана на две недели.

В Кемеровском областном центре добавили, что некоторые пользователи соцсетей публикуют информацию о якобы дефиците крови разных групп. Врачи призвали жителей региона узнать на сайте учреждения о необходимости той или иной группы крови.