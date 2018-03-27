Путин пообещал наказать всех виновных в пожаре в кемеровском ТЦ

Глава государства Владимир Путин во вторник, 27 марта, прибыл в Кемерово, где в воскресенье произошел крупный пожар в торговом центре. Президент провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан и пообещал, что все, кто виновен в трагедии, будут наказаны.

Среди граждан были родственники погибших и пострадавших. Путин заверил, что расследование случившегося будет вестись как можно более тщательно. Он отметил, что в Кемерове работает около ста следователей. Работу возглавляет руководитель Следственного комитета.