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9:15   27 Марта 2018
Россия
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Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерове

Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерове

Глава государства Владимир Путин посетил в Кемерове больницу, где находятся пострадавшие во время пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня». 

Президент пообщался с несколькими из них, в том числе с 18-летним Иваном Заварзиным, который выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал, что в первые минуты никто не подумал, что тревога настоящая. Он находился в торговом центре с отцом, которому тоже удалось спастись. 

Российский лидер также навестил трех мужчин, которые помогали спасателям вытаскивать людей из загоревшегося здания. Ими оказались 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков. Путин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. 

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 68 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автор: Виктория Разумовская
#путин #пожар #кемерово
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