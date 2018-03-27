Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерове

Глава государства Владимир Путин посетил в Кемерове больницу, где находятся пострадавшие во время пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня».

Президент пообщался с несколькими из них, в том числе с 18-летним Иваном Заварзиным, который выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал, что в первые минуты никто не подумал, что тревога настоящая. Он находился в торговом центре с отцом, которому тоже удалось спастись.

Российский лидер также навестил трех мужчин, которые помогали спасателям вытаскивать людей из загоревшегося здания. Ими оказались 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков. Путин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 68 человек получили травмы различной степени тяжести.