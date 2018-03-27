Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» началась во вторник, 27 марта, в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии открытия примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который поприветствует участников конференции, а также глава Афганистана Ашраф Гани и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Министры иностранных дел России и Турции должны будут выступить на заседаниях в ходе конференции. Также планируется выступление замглавы МИД Ирана и представителей других организаций, в частности, НАТО.