Трамп: США ведут торговые переговоры с рядом стран

Вашингтон ведет торговые переговоры с несколькими странами. По словам американского лидера Дональда Трампа, по результатам этих переговоров «все будут счастливы». Об этом он написал в своем Twitter.

Trade talks going on with numerous countries that, for many years, have not treated the United States fairly. In the end, all will be happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2018

Напомним, 8 марта правительство США объявило о введении пошлин на импорт стали размером в 25 процентов и алюминия - в 10 процентов. Такие меры были введены в силу протекционистской политики Белого дома. ЕС посчитал, что такое решение США может спровоцировать торговую войну. В итоге до 1 мая США решили приостановить взимание таможенных пошлин на импорт металлов из стран Евросоюза и ряда государств.