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Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

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8:27   27 Марта 2018
Россия
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Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемического порога в Петербурге на 42 процента. В период с 19 по 25 марта было госпитализировано около 200 человек в день. Большая часть из них - дети. Отмечается, что 76 процентов заразились вирусом гриппа. 

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор объявил о досрочном начале каникул у школьников в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В больницах и поликлиниках усилены меры профилактики вирусных заболеваний. По словам специалистов, эпидемия пойдет на спад после двух недель подъема. 

Автор: Виктория Разумовская
#санкт-петербург #роспотребнадзор #грипп #орви
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