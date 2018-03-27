Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

В Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемического порога в Петербурге на 42 процента. В период с 19 по 25 марта было госпитализировано около 200 человек в день. Большая часть из них - дети. Отмечается, что 76 процентов заразились вирусом гриппа.

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор объявил о досрочном начале каникул у школьников в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В больницах и поликлиниках усилены меры профилактики вирусных заболеваний. По словам специалистов, эпидемия пойдет на спад после двух недель подъема.