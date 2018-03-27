ФСБ задержала членов террористической ячейки в Красноярском крае

Пресс-служба подразделения ФСБ в Красноярском крае сообщила о задержании членов ячейки «Красноярский джамаат», которая связана с международными террористическими организациями. Операция проводилась совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии.

Отмечается, что в ходе операции было проверено 16 адресов, изъята запрещенная литература, учебники по изготовлению самодельных взрывных устройств. Всего задержано девять человек. Против них возбудили уголовные дела по статьям «Организация террористического сообщества» и «Участие в террористическом сообществе». Ведется следствие.