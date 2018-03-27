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8:01   27 Марта 2018
Россия
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Бастрыкин: Пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю

Бастрыкин: Пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала неделю

В сгоревшем в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» пожарная сигнализация не работала с 19 марта. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Данную информацию он сообщил в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерове президентом РФ Владимиром Путиным. Бастрыкин отметил, что починкой сигнализации в течение недели никто не занимался.

Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая была рабочей. Глава СКР заявил, что в ведомстве не могут дать этому разумного объяснения поступку, возможно идет речь о неподготовленности работника.

Автор: Олег Королев
#кемерово #бастрыкин #пожар в тц
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