Путин: «Налоговые каникулы» не должны мешать контролю за безопасностью

На совещании в Кемерове российский лидер Владимир Путин заявил, что «налоговые каникулы» не должны быть поводом для отсутствия контроля за безопасностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент РФ заявил, что налоговые каникулы (время, когда предприниматель не платить налоги) не должны быть поводом для того, чтобы не следить за безопасностью предоставления услуг частными предпринимателями.

Ранее Путин поручил главе СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям виновных в пожаре. Президент обратил внимание на возможную коррупционную составляющую.