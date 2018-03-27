Путин поручил дать правовую оценку действиям виновников пожара в Кемерово

На совещании в Кемерово российский лидер Владимир Путин поручил главе Следственного комитета дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент РФ отметил коррупционную составляющую в трагедии. По его словам, без денег справку о безопасности уже не удается получить, тогда как за деньги проверяющие чиновники подпишут все, что угодно.

В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин отметил, что следователи изъяли в рамках расследования уголовного дела большое количество документов. Он также предположил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было переделано в торговый центр в 2013 с нарушениями.

Ранее Путин заявил, что трагедия в Кемерово произошла из-за преступной халатности и разгильдяйства.