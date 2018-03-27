Мы в соц.сетях:
Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

 ФСБ задержала членов террористической ячейки в Красноярском крае

ФСБ задержала членов террористической ячейки в Красноярском крае

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

 Трамп: США ведут торговые переговоры с рядом стран

Трамп: США ведут торговые переговоры с рядом стран
Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

Эпидемия гриппа в Петербурге продолжается

 ФСБ задержала членов террористической ячейки в Красноярском крае

ФСБ задержала членов террористической ячейки в Красноярском крае

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану открылась в Ташкенте

 Трамп: США ведут торговые переговоры с рядом стран

Трамп: США ведут торговые переговоры с рядом стран
7:38   27 Марта 2018
Россия
60

Путин поручил дать правовую оценку действиям виновников пожара в Кемерово

Путин поручил дать правовую оценку действиям виновников пожара в Кемерово

На совещании в Кемерово российский лидер Владимир Путин поручил главе Следственного комитета дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент РФ отметил коррупционную составляющую в трагедии. По его словам, без денег справку о безопасности уже не удается получить, тогда как за деньги проверяющие чиновники подпишут все, что угодно.

В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин отметил, что следователи изъяли в рамках расследования уголовного дела большое количество документов. Он также предположил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было переделано в торговый центр в 2013 с нарушениями.

Ранее Путин заявил, что трагедия в Кемерово произошла из-за преступной халатности и разгильдяйства.

Автор: Олег Королев
#путин #кемерово #торговый центр
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
122
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
11949
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
80
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
137
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин