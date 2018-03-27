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В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

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7:26   27 Марта 2018
Россия
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Мэр Кемерово направил пятерых участников акции на «инспекцию» в морг

Мэр Кемерово направил пятерых участников акции на «инспекцию» в морг

Кемеровский градоначальник Илья Середюк отправил группу горожан на «инспекцию» моргов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра. В свою очередь вице-губернатор Сергей Цивилев заявил, что те, у кого есть информация о якобы пропавших детях и взрослых, подать эти данные в администрацию области.

На акции, которая переместилась с площади Советов к областной администрации, мэр предложил горожанам выдвинуть для «проверки» пять делегатов. Затем Сердюк сам выбрал пятерых участников митинга и посадил их в муниципальный автобус. Он отметил, что уже предупредил морг об «инспекции».

Автор: Олег Королев
#митинг #кемерово #пожар в тц
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