Владимир Путин назвал причины пожара в кемеровском ТЦ

В ходе совещания в Кемерово президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах гибели людей про пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что произошедшее - не боевые действия и не внезапный выброс метана на шахте. Он подчеркнул, что люди пришли в ТЦ отдыхать и стали жертвами преступной халатности и разгильдяйства.

Также российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Кемерово во вторник утром. Позже он возложил цветы возле сгоревшего торгового центра.