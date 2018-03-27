ФАС не нашла ограничений для доступа такси в столичном аэропорту Внуково

ФАС решила не возбуждать дело в отношении столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении подчеркивается, что Внуково исполняет выданные ему поведенческие требования по организации доступа такси. На текущем этапе антимонопольное дело не будет возбуждаться.

Отмечается, что сотрудники антимонопольной службы совершили ряд проверочных выездов. В ходе проверок подтвердилось отсутствие выделенной первой линии для такси. При этом подчеркивается, что руководство аэропорта намерено продолжить работу по созданию отдельной специальной стоянки для таксомоторных средств около привокзальной площади.