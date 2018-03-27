Мы в соц.сетях:
Мэр Кемерово направил пятерых участников акции на «инспекцию» в морг

Мэр Кемерово направил пятерых участников акции на «инспекцию» в морг

 Владимир Путин назвал причины пожара в кемеровском ТЦ

Владимир Путин назвал причины пожара в кемеровском ТЦ
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

 Посол США в РФ объяснил решение выслать российских дипломатов

Посол США в РФ объяснил решение выслать российских дипломатов
Мэр Кемерово направил пятерых участников акции на «инспекцию» в морг

Мэр Кемерово направил пятерых участников акции на «инспекцию» в морг

 Владимир Путин назвал причины пожара в кемеровском ТЦ

Владимир Путин назвал причины пожара в кемеровском ТЦ
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

 Посол США в РФ объяснил решение выслать российских дипломатов

Посол США в РФ объяснил решение выслать российских дипломатов
6:47   27 Марта 2018
Весь мир
60

Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

Пентагон прокомментировал заявления о разработке США нервно-паралитического вещества «Новичок», которым мог быть отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщила представитель пресс-службы ведомства Мишель Балданца.

По словам Балданца, данное утверждение является абсурдным. Она отметила, что подразумевать, что Минобороны США имело какое-либо отношение к разработке этого химического вещества, категорически оскорбительно и ложно.

Ранее глава лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил, что разработка газа велась в США. Он отметил, что существуют документы, которые это подтверждают.

Автор: Олег Королев
#пентагон #дело скрипаля #новичок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
111
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
10855
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
78
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
133
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин