Пентагон назвал оскорбительными утверждения о разработке газа «Новичок»

Пентагон прокомментировал заявления о разработке США нервно-паралитического вещества «Новичок», которым мог быть отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщила представитель пресс-службы ведомства Мишель Балданца.

По словам Балданца, данное утверждение является абсурдным. Она отметила, что подразумевать, что Минобороны США имело какое-либо отношение к разработке этого химического вещества, категорически оскорбительно и ложно.

Ранее глава лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил, что разработка газа велась в США. Он отметил, что существуют документы, которые это подтверждают.