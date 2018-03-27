Посол США в РФ объяснил решение выслать российских дипломатов

Решение о высылке российских дипломатов было подготовлено заранее и поэтому не было отложено из-за трагедии в Кемерово. Об этом заявил американский посол в России Джон Хантсман.

В интервью газете «Коммерсант» дипломат заявил, что решение было принято не только США, но и десятком других стран. Он отметил, что они пришли к совместному решению об уместности данного ответа.

Хантсман подчеркнул, что время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников. Он подчеркнул, что фат того, что о подобных мерах объявило такое число стран, говорит о «чем-то экстраординарном».