Путин возложил цветы у кемеровского ТРЦ в память о жертвах пожара
Российский президент Владимир Путин возложил цветы у ТРЦ «Зимняя вишня» в память о жертвах трагедии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии жертв.
Ранее сообщалось, что во вторник ранним утром Путин прибыл к Кемерово.
В Кузбассе со вторника по четверг объявлены дни траура, в области приспущены флаги. Власти региона рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.