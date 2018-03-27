Путин возложил цветы у кемеровского ТРЦ в память о жертвах пожара

Российский президент Владимир Путин возложил цветы у ТРЦ «Зимняя вишня» в память о жертвах трагедии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии жертв.

Ранее сообщалось, что во вторник ранним утром Путин прибыл к Кемерово.

В Кузбассе со вторника по четверг объявлены дни траура, в области приспущены флаги. Власти региона рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.