Российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин прибыл в Кемерово рано утром во вторник.

В понедельник СМИ сообщали, что самолет спецотряда «Россия» приземлился в Кемерово. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что президент еще не прибыл в город.

В кемеровском ТЦ в воскресенье произошел пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, восемь из них - дети. В больнице остаются 13 человек.