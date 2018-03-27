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 Владимир Путин прибыл в Кемерово

Владимир Путин прибыл в Кемерово
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

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В Никарагуа выразили соболезнования РФ в связи с пожаром в Кемерово

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5:36   27 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин прибыл в Кемерово

Владимир Путин прибыл в Кемерово

Российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин прибыл в Кемерово рано утром во вторник.

В понедельник СМИ сообщали, что самолет спецотряда «Россия» приземлился в Кемерово. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что президент еще не прибыл в город.

В кемеровском ТЦ в воскресенье произошел пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, восемь из них - дети. В больнице остаются 13 человек.

Автор: Олег Королев
#путин #кемерово #зимняя вишня
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