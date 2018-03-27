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5:41   27 Марта 2018
Россия
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Антонов: Россия не даст себя спровоцировать себя на эмоциональный срыв

Антонов: Россия не даст себя спровоцировать себя на эмоциональный срыв

Российская сторона не даст себя спровоцировать на эмоциональный взрыв. Об этом заявил на странице диппредставительства в Facebook посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что правда по поводу ситуации вокруг отравления экс-полковника Сергея Скрипаля всплывет. Он подчеркнул, что Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный взрыв, и соответствующий ответ будет дан.

Антонов заявил, что высылка дипломатов была объявлена на фоне трагедии в Кемерово. Он подчеркнул, что на текущий момент российская сторона увидела от официального Вашингтона «эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие». При этом дипломат выразил благодарность простым американцам, посылающим свои соболезнования.

Автор: Олег Королев
#сша #соболезнования #кемерово #антонов
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