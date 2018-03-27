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5:22   27 Марта 2018
Весь мир
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В Никарагуа выразили соболезнования РФ в связи с пожаром в Кемерово

В Никарагуа выразили соболезнования РФ в связи с пожаром в Кемерово

Президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с пожаром в Кемерово. Об этом говорится в официальном послании.

Как отмечается, никарагуанская сторона выражает солидарность с российским президентом и семьями россиян, особенно с теми, кто пострадал во время трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Ортега отметил, что в Никарагуа молятся за тех, кто «ощущает потерю в этих страшных условиях своих любимых».

Послание на имя Путина подписано президентом Ортегой и вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.

Автор: Олег Королев
#соболезнования #кемерово #никарагуа #ортега
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