В Никарагуа выразили соболезнования РФ в связи с пожаром в Кемерово

Президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с пожаром в Кемерово. Об этом говорится в официальном послании.

Как отмечается, никарагуанская сторона выражает солидарность с российским президентом и семьями россиян, особенно с теми, кто пострадал во время трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Ортега отметил, что в Никарагуа молятся за тех, кто «ощущает потерю в этих страшных условиях своих любимых».

Послание на имя Путина подписано президентом Ортегой и вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.