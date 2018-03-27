Посольство РФ прокомментировало высылку дипломата из Македонии

Решение македонской стороны выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

В понедельник Македония приняла решение выслать российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери. Глава македонского МИД заявил, что это делается из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности.

В российском посольстве отметили, что высылка российского дипломата является исключительно недружественным и неоправданным шагом, не имеющим прецедентов в российско-македонских отношения. Отмечается, что ответственность за его последствия целиком ложится на Скопье.