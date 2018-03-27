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 Посольство РФ прокомментировало высылку дипломата из Македонии

Посольство РФ прокомментировало высылку дипломата из Македонии
5:08   27 Марта 2018
Весь мир
41

Посольство РФ прокомментировало высылку дипломата из Македонии

Посольство РФ прокомментировало высылку дипломата из Македонии

Решение македонской стороны выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

В понедельник Македония приняла решение выслать российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери. Глава македонского МИД заявил, что это делается из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности.

В российском посольстве отметили, что высылка российского дипломата является исключительно недружественным и неоправданным шагом, не имеющим прецедентов в российско-македонских отношения. Отмечается, что ответственность за его последствия целиком ложится на Скопье.

Автор: Олег Королев
#македония #высылка дипломатов #дело скрипаля
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