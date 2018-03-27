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4:38   27 Марта 2018
Россия
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Первые девять тел жертв пожара в Кемерове передадут родственникам

Первые девять тел жертв пожара в Кемерове передадут родственникам

Передача родственникам тел первых опознанных девяти жертв пожара в Кемерове запланирована на вторник. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Глава Минздрава сообщила, что работы по 25 опознанным телам завершены. Отмечается, что тела подготовлены к передаче в спецбюро и в течение дня будут выданы родственникам для захоронения. На вторник запланирована передача первых девяти тел.

По словам Скворцовой, из 25 опознанных тел - 13 детей в возрасте от четырех до 13 лет.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Погибли 64 человека. 

Редакция ИА «Политика Сегодня» подготовила список того, чем можно помочь родственникам жертв и пострадавшим.

Автор: Олег Королев
#кемерово #пожар в тц #опознание жертв
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