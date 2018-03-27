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4:19   27 Марта 2018
Россия
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Работы на месте пожара в Кемерове планируют завершить до конца дня

Работы на месте пожара в Кемерове планируют завершить до конца дня

Работы на месте пожара в кемеровском ТЦ планируется завершить до конца суток. Об этом заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

По его словам, четырехэтажное здание было деформировано при пожаре, были поведены несущие конструкции наружных стен. Аксенов отметил, что опасность для жизни спасателей сохраняется, но уже в меньшей степени, поскольку часть конструкций уже демонтированы и вынесены.

Замминистра сообщил, что сейчас на месте работают 297 человек и 42 единицы техники. Аксенов отметил, что за ночь было вывезено более тысячи кубометров мусора.

Также замглавы МЧС сообщил, что второй и четвертый этажи очищены от строительного мусора и конструкций на 90 процентов, третий этаж - полностью. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Автор: Олег Королев
#пожар #кемерово #тц
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