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Весь мир
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Госдеп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Госдеп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт выразила соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Науэрт отметила, что американская сторона выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. Она отметила, что мысли американцев с народом России в «это печальное время».

Ранее соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выразили в Белом доме. Заявление было сделано во время звонка, в ходе которого было заявлено о высылке российских дипломатов.

В Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, был объявлен траур на три дня.

Автор: Олег Королев
#соболезнования #госдеп #кемерово #пожар в тц
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