Президент Сербии прокомментировал захват дипломата в Косово

Участники главы сербской канцелярии по Косово и Метохии будут отвечать перед судом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, на участников захвата дипломата Марко Джурича будет заведен ряд уголовных дел. Вучич заявил, что организаторы организаторы похищения и участники избиения Джурича и других участников круглого стола, в том числе двое сербских граждан, ответят перед государственными органами Сербии.

Президент Сербии отметил, что албанская сторона никогда не была готова к какому компромиссу. По его словам, все это время они ждали, когда страна будет в тяжелом положении и признает независимость Косово.