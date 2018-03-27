Депутат назвали украинских пограничников пиратами после задержания судна

Задержание крымского судна украинскими пограничниками является провокацией. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского судна «Норд», на борту которого находились десять человек.

По его словам, произошедшее - это явная провокация со стороны Украины. Шеремет отметил, что Киеву еще предстоит извиняться за эти недружественные действия по отношению к России.

Также депутат сравнил украинских пограничников с сомалийскими пиратами. По его словам, захватами иностранных судов Киев отдаляет Украины от цивилизованных и демократических стран.