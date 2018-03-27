Мы в соц.сетях:
Депутат назвали украинских пограничников пиратами после задержания судна

Депутат назвали украинских пограничников пиратами после задержания судна

 Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
Госдеп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Госдеп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

 Президент Сербии прокомментировал захват дипломата в Косово

Президент Сербии прокомментировал захват дипломата в Косово
Депутат назвали украинских пограничников пиратами после задержания судна

Депутат назвали украинских пограничников пиратами после задержания судна

 Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
Госдеп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Госдеп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

 Президент Сербии прокомментировал захват дипломата в Косово

Президент Сербии прокомментировал захват дипломата в Косово
2:56   27 Марта 2018
Весь мир
51

Новая Зеландия не будет высылать российских дипломатов

Новая Зеландия не будет высылать российских дипломатов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что не станет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

Об этом во вторник сообщает ТАСС, приводя слова новозеланского премьер-министра.

«Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали», - заявила она, в частности.

Напомним: ранее в понедельник 26 марта ряд европейских стран, а также Украина, Норвегия, Канада и Соединенные Штаты Америки сообщили о том, что поддерживают позицию Великобритании по инциденту в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, и в качестве ответной меры выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов. При этом США также заявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. 

Российский МИД уже пообещал адекватно ответить каждой из стран, выславших наших дипломатов, на недружественный шаг.

Автор: Александр Люблинский
#политика #новая зеландия #весь мир #российские дипломаты #высылка дипломатов #дело скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
89
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
9635
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
76
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
126
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин