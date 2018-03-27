Новая Зеландия не будет высылать российских дипломатов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что не станет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

Об этом во вторник сообщает ТАСС, приводя слова новозеланского премьер-министра.

«Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали», - заявила она, в частности.

Напомним: ранее в понедельник 26 марта ряд европейских стран, а также Украина, Норвегия, Канада и Соединенные Штаты Америки сообщили о том, что поддерживают позицию Великобритании по инциденту в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, и в качестве ответной меры выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов. При этом США также заявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Российский МИД уже пообещал адекватно ответить каждой из стран, выславших наших дипломатов, на недружественный шаг.