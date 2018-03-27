Небензя: Запад мог договориться выслать дипломатов до «дела Скрипаля»

Российский постпред при ООН Василий Небензя предположил, что страны Запада могли договориться о высылке дипломатов еще до инцидента в британском Солсбери. Об этом он заявил российским журналистам.

По словам дипломата, дружба против России все дальше обрастает туманными подробностями. Небензя отметил, что «дела Скрипаля» нет, но есть поставленный без проведения какого-либо расследования приговор.

Он также задался вопросом, что случилось раньше - инцидент в Солсбери предшествовал высылке российских дипломатов, или решение о высылке дипломатов было до инцидента в Солсбери.