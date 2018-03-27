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2:42   27 Марта 2018
Весь мир
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Небензя назвал «странными» слова Хантсмана о желании США сотрудничать с РФ

Небензя назвал «странными» слова Хантсмана о желании США сотрудничать с РФ

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление американского посла в России о желании США сотрудничать с РФ в свете сообщений о том, что Вашингтон принял решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В частности, Небензя, в беседе с журналистами, заявил, что Джон Хантсман – посол США в РФ – сказал «ритуальные слова» о желании продолжать сотрудничество с Россией, которые часто можно услышать от американской стороны.

«Это по меньшей мере странное приглашение к сотрудничеству на фоне того, что американская сторона сделала», - добавил при этом постпред.

Напомним: ранее в понедельник 16 стран-членов ЕС, а также Украина, Норвегия, Канада и США заявили о том, что в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля» приняли решение выслать российских дипломатов. Больше всех дипломатов – 60 человек – высылают США, закрывая при этом Генконсульство России в Сиэтле. 

Автор: Александр Люблинский
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