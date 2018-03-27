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Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

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Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

 Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове

Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

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СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

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 Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление
2:36   27 Марта 2018
Россия
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Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Российский президент Владимир Путин еще не прибыл в Кемерово. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил РБК, что Путин пока не прибыл в город. О том, когда это случится, пресс-секретарь не сообщил.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что самолет спецотряда «Россия» приземлился в Кемерово. При этом на борту не было официальных делегаций.

В четырехэтажном кемеровском ТЦ произошел пожар. В результате погибли 64 человека, по меньшей мере восемь из них - дети. В больнице остаются 13 пострадавших, большинство отравились угарным газом.

Автор: Олег Королев
#путин #кемерово #пожар в тц
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