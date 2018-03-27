Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Российский президент Владимир Путин еще не прибыл в Кемерово. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил РБК, что Путин пока не прибыл в город. О том, когда это случится, пресс-секретарь не сообщил.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что самолет спецотряда «Россия» приземлился в Кемерово. При этом на борту не было официальных делегаций.

В четырехэтажном кемеровском ТЦ произошел пожар. В результате погибли 64 человека, по меньшей мере восемь из них - дети. В больнице остаются 13 пострадавших, большинство отравились угарным газом.