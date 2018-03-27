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СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

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2:29   27 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

Двадцать мирных жителей, которые в качестве заложников удерживались боевиками, контролирующими Восточную Гуту, были освобождены во вторник в пригороде Эрбин.

Об этом сообщает телеканал Suria, отмечая, что заложники были освобождены в рамках заключенного соглашения о выводе боевиков группировки «Фейлак аш-Шам» из пригородов Дамаска.

Ранее в понедельник 26 марта из предместьев Дамаска Эрбин, Замалька и Айн-Терма смогли выйти 6 749 человек, в том числе 1 620 боевиков. Всех их при помощи 100 автобусов, доставят на север Сирии – в провинцию Идлиб. Также боевики выводятся из района Джобар, который они использовали для регулярных ракетных и минометных обстрелов жилых районов сирийской столицы.

В воскресенье 25 марта в рамках договоренностей, заключенных российским ЦПВС и главарями «Фейлак ар-Рахман» из района Эрбин были выведены 5 453 боевика и мирных жителя, которых 81 автобусом переправили в провинцию Идлиб. До этого 22 и 23 марта из города Хараста, что в 8 километрах под Дамаском, в провинцию Идлиб были переправлены 4 979 боевиков.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #боевики #политика #заложники #весь мир #соглашение #восточная гута #цпвс
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