Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что американская сторона злоупотребляет правами в связи с тем, что штаб-квартира всемирной организации расположена в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, высылку российских дипломатов, лишение доступа к российской дипломатической собственности и невыдачу виз для сотрудников миссии можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания.

В понедельник несколько западных стран, в том числе США, объявили, что высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери. Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал руководство европейских стран присоединиться к высылке.