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 Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

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Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

 Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове

Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

СМИ: 20 заложников освобождены боевиками в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

 Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление
2:22   27 Марта 2018
Весь мир
48

Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что американская сторона злоупотребляет правами в связи с тем, что штаб-квартира всемирной организации расположена в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, высылку российских дипломатов, лишение доступа к российской дипломатической собственности и невыдачу виз для сотрудников миссии можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания.

В понедельник несколько западных стран, в том числе США, объявили, что высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери. Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал руководство европейских стран присоединиться к высылке.

Автор: Олег Королев
#сша #оон #небензя
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