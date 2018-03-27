​​​​​​​Австралия вышлет двух российских дипломатов 

Правительство Австралии приняло решение поддержать Великобританию в позиции по «делу Скрипаля» и выслать из страны двух российских дипломатов.

Об этом сообщает издание Sky News Australia. В частности, сообщается, что Австралия, присоединяется к странам Европы и Америки, которые высылают российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, ответственность за который Великобритания бездоказательно возложила на Россию, и заявила о высылке в семидневный срок двух дипработников из российского посольства в Канберре.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил, что это решение австралийского правительства является ответом на «шокирующее нападение» в Солсбери.

Напомним: ранее в понедельник ряд стран-членов Евросоюза, а также США, Норвегия, Канада и Украина заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Россия заявила, что ответ всем странам, выславшим российских дипломатов, в настоящее время разрабатывается.