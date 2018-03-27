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В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

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Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление
2:07   27 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Австралия вышлет двух российских дипломатов 

​​​​​​​Австралия вышлет двух российских дипломатов 

Правительство Австралии приняло решение поддержать Великобританию в позиции по «делу Скрипаля» и выслать из страны двух российских дипломатов.

Об этом сообщает издание Sky News Australia. В частности, сообщается, что Австралия, присоединяется к странам Европы и Америки, которые высылают российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, ответственность за который Великобритания бездоказательно возложила на Россию, и заявила о высылке в семидневный срок двух дипработников из российского посольства в Канберре.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил, что это решение австралийского правительства является ответом на «шокирующее нападение» в Солсбери.

Напомним: ранее в понедельник ряд стран-членов Евросоюза, а также США, Норвегия, Канада и Украина заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Россия заявила, что ответ всем странам, выславшим российских дипломатов, в настоящее время разрабатывается.

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #австралия #тернбулл #весь мир #российские дипломаты #высылка дипломатов #дело скрипаля #инцидент в солсбери
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