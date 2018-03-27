Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове

В день трагедии в Кемерово Запад проявил необоснованную агрессию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ в Facebook отметила, что сегодня стало многое понятно о политиках стран Америки и Европы. По ее словам, в минуты, когда россияне сопереживают жертвам трагедии, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях.

Захарова подчеркнула, что российская сторона всегда разделяла горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним. Она отметила, что Россия услышала слова соболезнования, но на деле увидела ничем не обоснованную агрессию.

Накануне 16 стран ЕС, а также США, Норвегия, Канада, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.