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Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

Песков прокомментировал сообщения о прибытии Владимира Путина в Кемерово

 Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове

Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове
В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

 ​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины
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 Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление

Небензя: Высылку дипломатов из США можно расценивать как злоупотребление
2:01   27 Марта 2018
Россия
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Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове

Захарова: Страны Запада проявили агрессию в момент трагедии в Кемерове

В день трагедии в Кемерово Запад проявил необоснованную агрессию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ в Facebook отметила, что сегодня стало многое понятно о политиках стран Америки и Европы. По ее словам, в минуты, когда россияне сопереживают жертвам трагедии, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях.

Захарова подчеркнула, что российская сторона всегда разделяла горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним. Она отметила, что Россия услышала слова соболезнования, но на деле увидела  ничем не обоснованную агрессию.

Накануне 16 стран ЕС, а также США, Норвегия, Канада, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Автор: Олег Королев
#захарова #кемерово #высылка дипломатов #дело скрипаля
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