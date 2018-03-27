СК опросит детей, находившихся в игровой зоне кемеровского ТЦ при пожаре

Следователи попросили обратиться в кемеровское управление СКР детей и сопровождающих их взрослых, находившихся в момент пожара в игровой зоне ТЦ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра просят обратиться в следственное управление СКР, расположенное на улице Николая Островского. Подчеркивается, что именно свидетельства некоторых детей может помочь восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» произошел воскресенья. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находятся несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

Для тех, кто желает помочь близким погибших и пострадавшим в пожаре, ИА «Политика Сегодня» рассказало, как это можно сделать.