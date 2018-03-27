В СБУ подготовили материалы об «подрывной деятельности» дипломатов из России

СБУ направила в украинский МИД о деятельности российских дипломатов «во вред Украине». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Службе безопасности Украины сообщили, что российские спецслужбы якобы «осознанно используют в Европе» проверенные за последние четыре года на Украине «террористические методы» запугивания европейцев. Отмечается, что ведомство направило в украинский МИД доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред государству тринадцати российских дипломатов.

Также в СБУ заявили о намерении продолжить работу со спецслужбами Запада по раскрытию «российских преступных намерений, угрожающих цивилизованному миру».