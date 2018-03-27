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1:37   27 Марта 2018
Весь мир
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Премьер Словакии объяснил отказ высылать российских дипломатов

Премьер Словакии объяснил отказ высылать российских дипломатов

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Словакия будет принимать решения ответственно, не поддаваясь давлению и без «театральных жестов».

С таким заявлением Пеллегрини выступил в парламенте, отвечая на вопрос представителей оппозиции о том, почему республика не действует в соответствии с общей линией ЕС и не высылает в знак солидарности с Великобританией российских дипломатов.

Заседание парламента Словакии в понедельник транслировалось Словацким ТВ. Премьер-министр напомнил депутатам, что в состав Евросоюза входят 28 стран и лишь 16 из них поддержали Великобританию и решили выслать по несколько российских дипломатов, а 12 государств из числа ЕС воздержались от этого шага.

«Словакия уже подготовила возможные дальнейшие шаги. Мы будем ждать. Потому что одной только убежденности в высокой правдоподобности российской ответственности словацкой стороне недостаточно», - заявил Пеллегрини.

Также он отметил, что первым делом МИД Словакии вызовет российского посла, а дальнейшие шаги будут совершаться по мере необходимости.

Напомним: ранее в понедельник США, Канада, Украина и Норвегия, а также 16 стран-членов ЕС заявили, что высылают российских дипломатов, отвечая на призыв Великобритании солидаризироваться в ответе России на  отравление Скрипаля в Солсбери. Россия со своей стороны не раз заявляла о своей непричастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. МИД РФ в понедельник заявил, что всем странам, выславшим российских дипломатов, будет дан адекватный ответ.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #весь мир #словакия #высылка дипломатов #дело скрипаля #пеллегрини #отказ высылать дипломатов #отвественное решение
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