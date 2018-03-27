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1:00   27 Марта 2018
Весь мир
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Джонсон призвал российское правительство «измениться» ради дружбы с Западом

Джонсон призвал российское правительство «измениться» ради дружбы с Западом

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что страны Запада хотели бы дружить с Россией. Об этом он сообщил на завершении дебатов в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией.

По словам Джонсона, ряд стран сказали, что «с них довольно». Он отметил, что они хотели бы дружить с Россией и российским народом, но «сейчас российское правительство должно измениться». 

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что гордится тем, что Великобритания находится «во главе» направленных на это усилий.

Автор: Олег Королев
#великобритания #джонсон
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