Джонсон призвал российское правительство «измениться» ради дружбы с Западом

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что страны Запада хотели бы дружить с Россией. Об этом он сообщил на завершении дебатов в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией.

По словам Джонсона, ряд стран сказали, что «с них довольно». Он отметил, что они хотели бы дружить с Россией и российским народом, но «сейчас российское правительство должно измениться».

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что гордится тем, что Великобритания находится «во главе» направленных на это усилий.